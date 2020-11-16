Уральские учителя на занятиях будут использовать защитные экраны

Использование экранов - это рекомендация, а не обязанность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя школ Свердловской области получат новые средства индивидуальной защиты: специальные лицевые экраны. Закупку произвели по рекомендации министерства образования Свердловской области. В общей сложности приобрели 105 тысяч экранов.

Лицевые экраны будут использоваться в школах, колледжах, техникумах, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в школах-интернатах, - сообщила Екатерина Катыхина, пресс-секретарь департамента образования администрации Екатеринбурга.

Приобретенные средства уже передали в повсеместное пользование. На школы Екатеринбурга выделено 22 тысячи экранов, их применение временно носит рекомендательный характер. Обязывать учителей и наказывать за отсутствие экрана не будут.