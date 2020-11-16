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Происшествия

В Полевском поймали повара, совращавшего мальчиков через интернет

Жертвами становились школьники из других регионов
Евгений СТОЯНОВ
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Расследованием этого уголовного дела занимается Следственный комитет

Расследованием этого уголовного дела занимается Следственный комитет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском задержали мужчину, которого подозревают в серии сексуальных преступлений против детей.

Следователи считают, что 35-летний местный житель, работающий поваром, совращал детей через социальную сеть «Вконтакте». Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, в деле четверо пострадавших мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет.

- Подозреваемый вел с потерпевшими мальчиками переписку на сексуальные темы. Причем для этого он выбирал детей из других регионов, - уточнил наш собеседник.

По его словам, пострадавшими оказались школьники из Белогородкой, Кировской и Ульяновской областей, а также ребенок из Башкирии.

Подозреваемый был выявлен сотрудниками полиции отдела «К», который занимается борьбой с кибер-преступлениями. Повар уже признался в преступлении. СК завел на него завели уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 14-летнего возраста».

По этой статье повару грозит от пяти до 12 лет колонии.

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