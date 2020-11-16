Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: как студенты работают в «красной зоне»

Медики в "красной зоне" рискуют больше других Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицина Екатеринбурга и Свердловской области в период пандемии попала под удар – нагрузка на медиков возросла в разы, многократно выросли риски заболеть коронавирусом и вирусной пневмонией. Поэтому в сложный период на помощь медикам пришли студенты.

Многие из них работают в так называемой «красной зоне» - это зона лечебного учреждения, где находятся пациенты, которые выделяют вирус. Врачи работают здесь сутками в специальных костюмах защиты.

- Медицинский персонал находится в первой линии контакты. Они точно также болеют, выбывая на время из строя. Наши ординаторы на 90% вовлечены в оказание медицинской помощи. Они работают в качестве врачей-стажеров в стационарах (360 человек), в амбулаторно-поликлинической службе (100 человек), в «красной зоне» (98 человек). Это врачи-стажеры, которые обучаются по разным специальностям. Мы их вовлекаем в качестве помощников анестезиологов-реаниматологов, - рассказала в эфире телеканала ОТВ Татьяна Бородулина, проректор Уральского государственного медицинского университета.

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По словам Бородулиной, в работу вовлечено около 900 студентов УгМУ, которые трудоустроены в медицинских учреждениях в качестве младшего и среднего медицинского персонала. Около 200 студентов работают в «красной зоне», около ста человек трудятся волонтерами.

По словам студентки педиатрического отделения 6 курса УгМУ Алены Степановой, которая работает с начала пандемии в «красной зоне», медики опасаются не столько заразиться сами, сколько заразить других.

- Год назад я устроилась в Горбольницу №6, в конце марта нам объявили о закрытии больницы, потому что ее переделали под госпиталь для инфицированных больных. Я решила остаться там, после этого я стала жить одна, чтобы не подвергать лишнему риску родных, хотя после каждой смены прохожу полную санитарную обработку в больнице. Поначалу было страшно, потому что боялись заразить других, - говорит Алена Степанова.