В Свердловской области сотрудникам транспортного предприятия выплатили зарплату только после вмешательства приставов

Водителям и кондукторам выплатили зарплату только после вмешательства приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ивдель, что в Свердловской области водителям и кондукторам транспортного предприятия два месяца не платили зарплату. Сотрудники, не получившие деньги, обратились в комиссию по трудовым спорам и к приставам.

- В Ивдельское районное отделение судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании заработной платы за сентябрь - октябрь 2020 года в пользу работников организации, которая осуществляет перевозку пассажиров, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Общая сумма задолженности составила 825 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководителя организации - должника о возбуждении исполнительного производства, разъяснил сроки, отведенные для добровольного исполнения, а также меры принудительного исполнения. После этого всем 45 работникам была перечислена зарплата.