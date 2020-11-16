Впервые за шесть лет: в Свердловской области зарегистрирована рекордная смертность

За третий квартал 2020 года скончалось на 3 117 человек больше, чем за тот же период прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за третий квартал текущего года зафиксирована рекордная смертность за последние шесть лет. Об этом свидетельствую данные опубликованные региональным Управлением ЗАГС. Согласно им за этот период в 2020 году скончались 17 230 человек. Это на 3 117 человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что от коронавируса с начала пандемии, по данным на 15 ноября, в регионе умерло 889 человек.