В Нижнем Тагиле спасли провалившуюся под лед одинокую собаку, у которой умер хозяин

Фото: очевидец происшествия Роман/ТагилСити.ру

В субботу, 14 ноября, в Нижнем Тагиле на городском пруду спасатели спасли собаку, которая погналась за птицами и провалилась под лед.

В этом месте много уток, которых приходят кормить местные жители с детьми. Посмотреть на уток пришла и одинокая дворовая собака, у которой умер хозяин.

В какой-то момент животное увлеклось зрелищем и побежало по льду за утками, однако лед не выдержал, и собака провалилась в воду. После этого кто-то из очевидцев стал бросать несчастному животному ветки деревьев, а мамы уводили детей, чтобы они не видели жуткого зрелища.

- Она провалилась и не могла выбраться, скулила, билась об лед. Я подумал, что утонет, - рассказал изданию TagilCity.ru очевидец Роман.

Однако кто-то оперативно вызвал службу спасения, которая приехала на берег городского пруда в считаные минут. И собаку успели спасти. Спасатели прихватили с собой теплое одеяло, в которое укутали одинокое животное.

После того, как животное пришло в себя, его забрала местная жительница, которая рассказала, что виновница переполоха живет в ее дворе.