В Екатеринбурге аферисты оформили на женщину кредит почти на 2 миллиона рублей

Никогда не следуйте советам людей, которые звонят вам из "банка" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально каждый день полиция Свердловской области и Екатеринбурга предупреждает уральцев – не следуйте советам аферистов, которые звонят от имени банковских работников. Но, несмотря на это, почти каждый день поступает информация о новых случаях мошенничеств.

Так, 12 ноября, в отдел полиции №2 в Екатеринбурге к стражам порядка обратилась 64-летняя пенсионерка, на которую оформили кредит в 1,8 миллиона рублей.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, который под видом сотрудника службы безопасности банка предупредил клиентку о сомнительных операциях на ее счете, якобы на ее имя пытаются оформить кредит.

Далее мошенник предложил выполнить отмену операции, и перевел женщину на другого «сотрудника», который подключил ее к автоматической системе. Женщине на телефон пришел секретный код, который она сообщила «роботу».

После этого потерпевшая женщина зашла в мобильное приложение банка и увидела, что на ее имя оформлен кредит на 1,8 миллиона рублей. Сразу после этого ей снова позвонил «сотрудник банка» и убедил екатеринбурженку скачать на телефон приложение удаленного доступа.

После этого женщине пришли смс-уведомления о ее подключении к «семейному» счету с указанием конкретных лиц. Чуть позже женщина получила еще несколько смс, суть которых сводилась к тому, что данные лица отключили ее от счета, позже с него исчезли кредитные деньги, а долг остался висеть на «заемщице». После этого женщина обратилась в полицию, поняв, что ее обманули.

Следственное подразделение территориального УВД возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сейчас стражи порядка предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск мошенников.