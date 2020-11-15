На Широкой речке иномарка снесла пешехода

Автомобиль тоже получил повреждения. Фото: ОГИБДД МВД РФ по Екатеринбургу

Около 23 часов 14 ноября напротив участка №1 СНТ «Дружба» по улице Евгения Савкова произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Водитель «Фольксвагена» ехал со стороны улицы Удельной в сторону ЕКАД и наехал на 53-лентнего мужчину, который шел по ходу движения автомобиля в темной одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Фото: ОГИБДД МВД РФ по Екатеринбургу

32-летний водитель со стажем 13-летним стажем вождения пояснил, что в момент аварии не увидел пешехода, потому что этот участок дороги не освещен. Об этом информирует Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место ДТП выезжало руководством Госавтоинспекции Екатеринбурга. После расследования будет установлена окончательная причина смертельной аварии.