Душил, топил, насиловал: В Екатеринбурге раскрыли жуткие преступления из "лихих 90-х"

Преступника нашли в федеральной базе

В Екатеринбурге будут судить мужчину за преступления, совершенные 24 года назад. По материалам прокуратуры Свердловской местный рецидивист пришел в гости к своей знакомой и утопил в ванне ее собственной квартиры. Чтобы никто об этом не узнал, он убрал двоих свидетелей: это была дочь убитой и ее подруга. Девушки не были совершеннолетними. Мужчина это знал, но все равно изнасиловал их перед смертью.

- Еще в 1996 году следствие составило генетический профиль преступника. Благодаря развитию современных технологий, по федеральной базе проверили биологические материалы, собранные на месте преступления, после чего установили подозреваемого. Мужчина провалил тест на полиграфе, но свою вину не признавал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что данное дело совместно ведут и следственный комитет России, и управление уголовного розыска областного полицейского главка. Какое наказание ждет мужчину, не уточняется.