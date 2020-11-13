На билбордах, в почтовом ящике, в интернете: экспонаты музеев выставят на улицы Екатеринбурга

Фото: пресс-служба "Ночь музеев"

В Екатеринбурге пройдет еще одна «Ночь музеев», 14 ноября столица Урала поддержит европейскую акцию. Однако, из-за коронавируса мероприятия было принято перенести в онлайн-формат. Но организаторы решили выкрутиться и решили перенести музеи на улицу, чтобы люди не толпились в помещениях.

- С сегодняшнего дня экспонаты из музеев Екатеринбурга можно увидеть на городских экранах и билбордах, афишных стендах, в общественном транспорте. Они рассказывают о себе и напоминают, в каких музеях ждут встречи с посетителями. Таким образом «Ночь музеев в Екатеринбурге» представляет главные сокровища городских музейных коллекций вне музейных стен под открытым небом, - рассказали организаторы «Ночи Музеев» в Екатеринбурге.

Те экспонаты, которые изображены на печати, имеют QR-код. Он приведет вас на страницу проекта «Музей на безопасной дистанции», тамже есть информация о самом объекте.

Полная программа есть на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Программы».