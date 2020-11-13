Меняли деньги на билеты «банка приколов»: в Екатеринбурге полиция задержала парочку, подозреваемую в мошенничестве

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Октябрьском районе Екатеринбурга сотрудники полиции задержали парочку из Пермского края, зарабатывающую на обмане пенсионеров. Мужчину и женщину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, они проникали в квартиры пенсионеров под видом работников социальных служб. При этом предполагаемые мошенники под предлогом выплаты пособий или обмена наличности вручали старикам билеты «банка приколов», получая от них сдачу или обменивая на настоящие деньги.

Оба злоумышленника уже раньше привлекались к уголовной ответственности. В Екатеринбург они приехали во второй раз. Впервые они посетили столицу Урала летом, когда приезжали на заработки. некоторое время они работали в одной из управляющих компаний Екатеринбурга. Следствие полагает, что именно там злоумышленники получили доступ к данным о местах проживания пенсионеров.

- Приходила в квартиры и представлялась социальным работником. Говорила, что положены социальные выплаты в размере тысячи рублей. В некоторых случаях разменивала ненастоящие купюры, которые не являются платежными средствами. Не настоящие деньги, двухтысячные и пятитысячные купюры. Суммы были по тысяче рублей и по четыре, - рассказала задержанная женщина сотрудникам полиции.

При задержании у подозреваемых были изъяты пачки «купюр», имитирующих банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей. На всех банкнотах имелась соответствующая надпись о том, что данные изделия не являются платежными средствами. Однако пожилые граждане все равно принимали их. Также у задержанных была изъята тетрадь с указанием адресов, по которым проживали престарелые екатеринбуржцы.

Полицейские оценивают ущерб от действий мошенников от нескольких тысяч до миллиона рублей. Сейчас силовики устанавливают, сколько человек обманули задержанные. По их данным, пара злоумышленников обманывала пенсионеров на территории нескольких районов города. По словам предполагаемых мошенников, в квартиры они заходили около 15 раз.

Полиция просит горожан, которые возможно пострадали от действий мошенников, сообщать в органы внутренних дел по телефонам 294-14-94 или 02.

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