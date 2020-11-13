В Пионерском из-за антисанитарии закрыли «Кулебяку»

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Пионерском районе Екатеринбурга за нарушения закрыли пекарю «Кулебяка» на Ирбитской, 13. В заведении творилась полная антисанитария. Например, во время проверки сотрудники надзорного ведомства нашли на стенах следы жира, а на холодильниках грязь.

- Требуется проведение генеральной уборки и последующей дезинфекции, кроме того, выявлены нарушения в хранении инвентаря - кастрюли стоят на полу, одежда персонала содержится в неудовлетворительном состоянии, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что в связи с тем, что указанные нарушения несут угрозу жизни и здоровья граждан - посетителей точки общественного питания, суд признал вину организации в совершении «нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Судебные приставы закрыли пекарню на полтора месяца.