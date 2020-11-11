В Нижнем Тагиле создадут парк за 150 миллионов рублей

Средства выделены из областного и федерального бюджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской одобрили проект парка на территории Пихтовых гор. На его строительство выделят 150 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Работы будут идти до 2024 года. Первый этап благоустройства территории пройдёт в 2021 году.

- Проектировщики рассчитывают на устройство зон всех видов отдыха. В парке появятся спортивные площадки, скейт-парк, зоны для игр детей, а также территория для маломобильных групп населения, - говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила.

На площади в 25 гектар среди прочего можно будет выгуливать собак, заниматься скандинавской ходьбой, кататься на велосипеде. На одном из склонов Пихтовых гор оборудуют смотровую площадку для горожан.