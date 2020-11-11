В Екатеринбурге заработала горячая линия для родителей школьников на дистанте

Фото: на дистанте сейчас ученики с 6 по 11 класс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования открыл горячую линию для родителей школьников на дистанте. Звонки будут принимать с сегодняшнего дня. Публикуем список телефонов, по которым можно задать вопросы по поводу обучения с применением дистанционных технологий.

Фото: скриншот с сайта мэрии

Напомним, что на дистант перевели учеников с 6 по 11 класс до 14 ноября. Но в скором времени старшеклассники могут вернуться обратно в школы. Об этом вчера сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

- Мы рассматриваем возможность прекратить дистант для школьников 9-11 классов, чуть позже решим и по остальным. Дистант - это временная мера, именно поэтому ученики 1-5 уже приступили к учебному процессу, готовимся, что к ним присоединяться 9-11-е классы. Вузы пока на дистанте, это оправданно, - сказал он.