Взламывал личные кабинеты и делал заказы: екатеринбуржца оштрафовали за кражу данных и электронных денег

Екатеринбуржец купил логины и пароли к аккаунтам пользователей интернет-магазина и оформлял заказы на товары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за взлом личных кабинетов в крупном интернет-магазине и кражу электронных денег. Чтобы воспользоваться аккаунтами клиентов магазина, он приобрел в интернете их логины и пароли.

- После чего путем ввода логина и пароля получал доступ в личные кабинеты зарегистрированных пользователей интернет-магазина, тем самым совершая неправомерный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом, - рассказали в прокуратуре.

Иван вносил изменения в регистрационные данные и оформлял заказы на товары. Оплачивал он их электронными деньгами клиентов интернет-магазина, к которым также получил доступ, введя логин и пароль. Всего он смог взломать девять личных кабинетов людей в разных городов России, в том числе в Москве, Смоленске, Новосибирске, Каспийске, Чебоксарах и в Ленинградской области.

Но, в интернет-магазине была служба безопасности. Поэтому из девяти попыток сделать заказ Ивану удалась только одна. Он купил автомагнитолу. В восьми случаях воспользоваться электронными деньгами пользователей интернет-магазина не получилось, та как служба безопасности блокировала заказ. Иван, взломав чужие аккаунты, вызвал подозрение тем, что заказывает доставку в другой регион, чем тот, в котором зарегистрирован личный кабинет.

Теперь Ивану предстоит заплатить штраф в 200 тысяч рублей, который ему назначил в качестве наказания Кировский районный суд Екатеринбурга.