В Первоуральске открыли второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Открытие второй площадки связано с растущим количеством заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевтический корпус городской больницы Первоуральска перепрофилировали под госпиталь для больных COVID-19. Площадка рассчитана на 160 мест. На базе работают девять врачей. Все, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусом, прошли обучение. Каждый медик ежемесячно подтверждает свои знания.

- Открытие второй площадки на базе терапевтического корпуса связано с растущим количеством заболевших, - сообщает главный врач городской больницы Первоуральска Виктор Долгушин.

Общая наполняемость двух ковидных площадок Первоуральска — 308 пациентов. Всего коек — 320. Сегодня, 9 ноября, в полдень свободно было 12 мест.