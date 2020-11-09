Givme Iwant заставил уральскую школьницу выслать ему интимные фото в ВК

Насилие над детьми часто идет из интернета Фото: Алексей ФОКИН

Не зря родителям советуют следить за тем, чем занимаются их дети школьного возраста в социальных сетях. Неокрепшая психика подростка не способна противостоять разного рода извращенцам, которые в избытке хватает в виртуально пространстве.

Очередной жертвой сетевого педофила стала 14-летняя школьница, проживающая в благополучной семье под Первоуральском. Извращенец под ником Givme Iwant все летом требовал от девочки выслать ему интимные фото, что в итоге ребенок и сделал.

Стражи порядка направили руководству социальной сети «ВКонтакте» запрос на предоставление данных пользователя Givme Iwant. Но пока ответа нет. Следователь изъял скриншоты переписки школьницы с виртуальным педофилом, однако реальную личность извращенца пока установить не удалось.

Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник в силовых структурах.