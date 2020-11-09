Под Нижним Тагилом в пожаре погиб мужчина

Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила

Под Нижним Тагилом в садоводческом товариществе №15 «Леба» на Серовском тракте сегодня ночью, 9 ноября, загорелась баня. Дверь в нее была закрыта изнутри. В самой бане в это время находился наемный рабочий. Он не смог вовремя выбраться из нее и погиб.

- Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем самого погибшего, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. -Возможно, мужчина пытался потушить начавшийся пожар самостоятельно, недооценив опасность, вместо того, чтобы покинуть горящее помещение и вызвать пожарных – как того требуют правила безопасности.

По данным ведомства мужчина находился в той части здания, где расположен очаг пожара, на значительном расстоянии от спального места. Погибшему было 40 лет. Он работал наемным рабочим и помогал хозяину садового участка строить баню, в которой и жил.