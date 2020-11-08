Пожар на складе с бытовой химией в Екатеринбурге полностью потушили

Фото: МЧС по Свердловской области

Пожар на складе, который начался сегодня ночью в Екатеринбурге, полностью потушили. Как рассказали в МЧС, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 05:39. Напомним, что в здании на 8 марта, 267 хранились электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия.

- Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Баллончики бытовой химии под воздействием огня издавали хлопки.

Во время пожара обрушилась кровля здания. Для тушения огня специалисты создавали три боевых участка и развертывали оперативный штаб. На месте работали 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники и четыре звена газодымозащитной службы.

По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.