Бывший настоятель храма на Эльмаше и сподвижник отца Сергия назвал свое изгнание сатанизмом

Георгий Бусыгин уходит из храма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Храме во имя святой блаженной Ксении Петербургской на Восточном кладбище в Екатеринбурге 6 ноября 2020 произошло противостояние между сторонниками отца Сергия и Екатеринбургской епархии. Суть конфликта в том, что бывшего настоятеля монастыря Георгия Бусыгина отстранили от служения, а на его место прибыл новый - отец Владимир Глинский. Последнего назначил правящий архиерей – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Бусыгин открыто поддерживает опального отца Сергия, поэтому сдавать свой пост мирно он не захотел. А к храму прибыла подмога из Среднеуральского женского монастыря. Чтобы разрешить конфликт пришлось вызывать сотрудников полиции.

Чтобы разрешить конфликт, пришлось обращаться к полиции. Фото: Читатель "КП"

Позже Георгий Бусыгин при помощи помощника Сергия Всевлода Могучева прокомментировал свое отстранение от службы.

- Ко мне отцу Георгию приехали отец Максим Миняйло и отец Андрей Юганец вместе со своими сторонниками в количестве 40 человек, - зачитал свое обращение на видео Георгий Бусыгин. - Храм был захвачен во время отпевания. Было сорвано венчание. Меня не допустили в церковь, разбили алтарь, учинили драку, ударили прихожанина Андрея Сименова, разбив ему очки. На лицо разбойное нападение. В этом случае – это сатанизм. Выкинули меня из храма.

Впрочем, еще накауне Екатеринбургская епархия также дала оценку происходящему в храме.

- Ситуация нестандартная. Передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем. Но то, что здесь происходит – это провокация, потому что Всеволод Могучев – представитель Среднеуральского женского монастыря, профессиональный провокатор, который привез с собой людей, которые нас не пускали в храм, - рассказал «КП-Екатеринбург» благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец).