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Коронавирус Covid-19

Побили антирекорд: 275 уральцев с коронавирусом лежат в реанимации

Такого не было во время пика первой волны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Таких показателей во время первой полны пандемии не было

Таких показателей во время первой полны пандемии не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 6 ноября зафиксировали 275 случаев, когда больные коронавирусом лежат в реанимации. Таких показателей не было даже во время летнего пика пандемии. Тогда в реанимации было 160 пациентов, затем показатель снижался.

- Состояние 309 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 275 из них находятся в реанимационных отделениях. 170 человек подключены к аппаратам ИВЛ, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с вирусом.

За последние сутки в регионе выявили 282 новых случая COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заболело 37 895 жителей Свердловской области.