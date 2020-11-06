Для больницы Нижнего Тагила закупили сто упаковок «Коронавира»

Для больницы закупили 100 упаковок препарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле закупили первую партию «Коронавира» - препарата для лечения COVID-19 .

Препарат с действующим веществом фавипиравиром приобрели в количестве 100 упаковок по 50 таблеток за 550 тысяч рублей напрямую у производителя за 550 тысяч рублей. Об это пишет информационный портал TagilCity.ru.

Лекарства для лечения коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» поступили в продажу месяц назад. Препараты можно приобрести по рецептам по цене от 11,5 до 16 тысяч рублей за упаковку.