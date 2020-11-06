Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
На здоровье

Для больницы Нижнего Тагила закупили сто упаковок «Коронавира»

На лекарство потратили 550 тысяч рублей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Для больницы закупили 100 упаковок препарата

Для больницы закупили 100 упаковок препарата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле закупили первую партию «Коронавира» - препарата для лечения COVID-19 .

Препарат с действующим веществом фавипиравиром приобрели в количестве 100 упаковок по 50 таблеток за 550 тысяч рублей напрямую у производителя за 550 тысяч рублей. Об это пишет информационный портал TagilCity.ru.

Лекарства для лечения коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» поступили в продажу месяц назад. Препараты можно приобрести по рецептам по цене от 11,5 до 16 тысяч рублей за упаковку.