В Екатеринбурге водитель не увидел на темной дороге пенсионерку и сбил ее насмерть

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на 14 километре Сибирского тракта рано утром водитель Lada Largus сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте аварии. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что заметил женщину на дороге в последний момент.

- По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Ларгус» при движении со стороны микрорайона Компрессорный допустил наезд на 77- летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Как рассказали в ГИБДД, трагедия произошла на неосвещенном участке дороги. Кроме того водитель не заметил женщину так как она была одета в одежду черного цвета.

Транспортным средством управлял 34-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством девять лет. На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции, а также следователь специализированного отдела по расследованию дорожно - транспортных происшествий ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас представителями ведомств проводятся все необходимые процессуальные действия. Причины ДТП будут выяснены в ходе расследования.