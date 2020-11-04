Уральские волонтеры сделают подарки к Рождеству сиротам из Екатеринбурга

Фото: предоставлено благотворительным фондом "Небо"

Уральские волонтеры готовят рождественские подарки для сирот из Екатеринбурга. Благотворительная акция «Рождественская коробочка» стартовала с 1 ноября по 23 декабря 2020 года. Она проводится для детей-сирот и детей обделённых родительской любовью и заботой, детей из малообеспеченных или неблагополучных семей, а также для детей-инвалидов.

- Наша цель - подарить радость Нового года и Рождества, заботу и любовь каждому нуждающемуся ребенку. Мы всегда дарим подарки только в те учреждения, куда ходим на регулярной основе, и где выстроены личные взаимоотношения с ребёнком, - рассказали организаторы акции из благотворительного фонда «Небо».

Волонтеры планируют подарить 700 рождественских коробочек. Также они предлагают поучаствовать в акции всех желающих. Недавно они открыли сбор на сайте Planeta.ru.