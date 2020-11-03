Уральский волейбольный клуб отказался участвовать в лиге чемпионов

Клуб должен был начать турнир в Италии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» приняло решение отозвать заявку на участие в Лиге чемпионов из-за пандемии в стране и мире. Ситуация с коронавирусом становится более напряжённой, игроки команды постоянно рискуют, переезжая с места на место.

- Мы очень сильно расстроены, но такое решение оправдано. Чтобы хоть как-то обезопасить команду, мы не будем участвовать в Лиге чемпионов. Выезда за рубеж хотелось бы избежать, - сказала генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко.

Всего в этом году в женской Лиге чемпионов должны были принять участие 29 волейбольных клубов, 4 из которых представляли Россию: «Уралочка-НТМК», «Локомотив», «Динамо-АК Барс» и «Динамо». Игры группового этапа лиги для «Уралочки» должны были начаться в Италии. Причём проведение турнира совпало с введением в этой стране очередных ограничений.

Ближайшую игру наш клуб проведёт 7 ноября в Екатеринбурге против подмосковного клуба «Заречье-Одинцово». Матч проведут при пустых трибунах.