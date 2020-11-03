«Ушел в магазин и не вернулся»: в Свердловской области ищут 12-летнего мальчика

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Свердловской области пропал подросток – 12-летий Максим Мишарин исчез в Сысерском районе в селе Патруши. Поиски объявили волонтеры отряда «Прорыв». Ребенок ушел из дома 2 ноября и больше не возвращался.

- Максим пропадает впервые, мальчик не бегунок. Сутки назад он вышел в магазин и больше его никто не видел, - уточняют волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Приметы Максима Мишарина:

Рост: 150 см., Телосложение: худощавое, Цвет волос: тёмные, Цвет глаз: карие. В день пропажи был одет в светло-синюю шапку, темного цвета куртку с капюшоном, зимние кроссовки и темно-коричневые брюки.

С собой : темно-синий рюкзак с светоотражающим рисунком «гитара».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просят звонить руководителю отряда «Прорыв» Наталии – 8-900-044-02-20.