«Ушел в магазин и не вернулся»: в Свердловской области ищут 12-летнего мальчика

Фото: поисковый отряд "Прорыв"
В Свердловской области пропал подросток – 12-летий Максим Мишарин исчез в Сысерском районе в селе Патруши. Поиски объявили волонтеры отряда «Прорыв». Ребенок ушел из дома 2 ноября и больше не возвращался.
- Максим пропадает впервые, мальчик не бегунок. Сутки назад он вышел в магазин и больше его никто не видел, - уточняют волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Приметы Максима Мишарина:
Рост: 150 см., Телосложение: худощавое, Цвет волос: тёмные, Цвет глаз: карие. В день пропажи был одет в светло-синюю шапку, темного цвета куртку с капюшоном, зимние кроссовки и темно-коричневые брюки.
С собой : темно-синий рюкзак с светоотражающим рисунком «гитара».
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просят звонить руководителю отряда «Прорыв» Наталии – 8-900-044-02-20.