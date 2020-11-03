Пострадали трое детей: в Свердловской области на трассах перевернулись два автомобиля

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области накануне произошло две аварии, в которых пострадали шесть человек: трое детей и трое взрослых. Первое ДТП произошло днем на 288 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. 57-летний водитель автомобиля «Volvo» нарушил правила обгона, из-за чего создал помеху движущемуся сзади автомобилю «Chevrolet Epica» за рулем которого была 40-летняя женщина. Она не смогла справиться с управлением, и иномарка вылетела с дороги, опрокинувшись на крышу.

- В результате ДТП двое детей-пассажиров и женщина-водитель госпитализированы в Областную клиническую больницу Тюмени. У 14-летнего мальчика диагностирован перелом плеча, у семилетней девочки и водителя - мамы несовершеннолетних - закрытые черепно-мозговые травмы головы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как рассказали в госавтоинмпекции, родители с детьми ехали из Нефтеюганска в Талицу. Водитель грузовика, спровоцировавший аварию, с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции быстро нашли его. Он объяснил, что, совершая обгон впереди движущегося автомобиля, увидел, что иномарка, которая ехала сзади, в результате его действий потеряла управление и съехала с дороги, но уехал, так как испугался ответственности.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель большегруза «Volvo» - житель города Березовский, имеет водительский стаж 29 лет. За рулем он находился в трезвом состоянии. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ он привлекался 11 раз.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Еще одна авария произошла около 17 часов на 32 километре автодороги «Богданович - Покровское». 44-летний водитель «Chevrolet Lacetti» ехал со скоростью около 100 км/час. Неожиданно колесо попало в выбоину, после чего автомобиль потерял управление, выехал на противоположную обочину и перевернулся.

С водителем в автомобиле на переднем сидении находилась его супруга и на заднем сидении справа 13-летний сын. Они возвращались из Талицы в Каменск-Уральский. В ДТП травмы получили все трое находившихся в автомобиле: мама с сыном с различными травмами госпитализированы в травматологическое отделение Городской больницы, отца отправили лечиться домой.