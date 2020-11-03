Приставы арестовали у екатеринбуржца внедорожник, чтобы он оплатил долги

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина спохватился и оплатил накопившиеся долги по налогам и штрафам только после ареста приставами его внедорожника. В отношении екатеринбуржца было возбуждено семь исполнительных производств: два по взысканию налоговой задолженности на сумму больше 52 тысяч рублей и пять о взыскании административных штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

- Поскольку мужчина в добровольном порядке не оплачивал задолженность, судебными приставами к нему были применены меры принудительного исполнения, в виде ареста принадлежащего ему имущества - Toyota Land Cruiser, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Сразу после ареста автомобиля должник оплатил всю сумму задолженности, воспользовавшись мобильным сервисом «Банк данных исполнительных производств».