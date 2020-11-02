В Екатеринбурге две школы перешли на дистант

Школы опустели: кто-то на дистанте, а кто-то на каникулах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученики школ №47 и №68 с 3 ноября приступают к дистанционному обучению, несмотря на то, что все другие школьники уральской столицы эту неделю продолжают отдыхать.

Дело в том, что две этих школы проводят обучение по триместровой системе, поэтому каникулы у них прошли раньше. И в конце октября ученики уже вернулись в классы.

На дистанционный формат обучения школьников решили перевести, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом участников образовательного процесса.

- Руководство обеих школах, в которых по их собственным локальным актам а календарным графикам промежуточная аттестация организована по триместрам, а ученики до последнего времени обучались очно, со вторника переходят на дистанционное обучение, - рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга.

Все остальные школы на этой неделе остаются на каникулах.