Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Уральский транспортный прокурор поручил организовать проверку по факту столкновения грузового автомобиля с вагоном

Накануне на железнодорожной станции Ивдель-1 водитель грузового автомобиля двигаясь по ул. Вокзальная, потерял управление из-за отказа тормозов и допустил столкновение с порожним полувагоном, стоявшим на железнодорожных путях.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Фура принадлежит ООО "Завод ПДД" г. Миасс. В отношении водителя ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении.

- По данному факту Серовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - отметили в транспортной прокуратуре по УрФО.