Свердловский министр поговорил с протестующими таксистами

Министр договорился с водителями обсудить проблему установки перегородок за круглым столом Фото: Олег ГАЛИМОВ

На парковке Площади 1905 года перед мэрией Екатеринбурга сегодня, 30 октября рано утром собралось около 20 таксистов. Водители устроили забастовку против указа губернатора, обязывающего их устанавливать в машины защитные экраны. По словам таксистов, им никто не объяснил, зачем нужны перегородки. К протестующим водителям приехал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он объяснил, зачем вводится такая мера.

- Когда человек чихает, все попадает на маску пассажира. Риск заразиться увеличивается. Мы не говорим о вакуумной упаковке для того, чтобы полностью оградить. Мы говорим о том, что это просто экран, который защитит меня от вас, от прямого контакта, - объясняет Василий Старков. - Когда человек садится в машину, он себя чувствует в больше безопасности, потому что он практически на личном транспорте едет. Соответственно начинает снимать маску. Ограниченный круг общения, дружеская беседа с водителем. Это все располагает к псевдобезопасности.

Водители при этом возмущены, что такие жесткие меры вводят только в такси, а в общественном транспорте при этом сохраняется только масочный режим. Министр на это ответил водителям, что автобусах, отличии от такси, можно соблюдать социальную дистанцию. В машине же это не позволит сделать ограниченное пространство салона.

Кроме того, министр договорился с водителями провести сегодня днем встречу со всеми заинтересованными сторонами за круглым столом. К участию в ней, кроме представителей от такси, приглашены руководители крупнейших сервисов-агрегаторов, Госавтоинспекции и общественного совета по развитию такси.