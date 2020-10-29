На Урале представили уникальную экипировку для помощи инвалидам

Костюм для волонтеров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге презентовали уникальный костюм, позволяющий имитировать нарушения зрения, слуха, движения пожилого человека и инвалида. Он поможет в обучении добровольцев проекта «Волонтеры инклюзии».

Костюм эмпатии состоит из отдельных элементов: жилет, нарукавники и наколенники, перчатки, спецобувь, очки и наушники и весит около 20 килограммов. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

- Добровольцам нужно знать не только теорию, но и на практике взаимодействовать с человеком с учетом его особенностей здоровья, – сообщили в свердловском отделении «Союз добровольцев России».

Добровольцы пройдут онлайн-курсы по программе инклюзивной подготовки, затем будут отрабатывать полученные навыки на практике. Занятия с использованием костюма пока стартовали в Екатеринбурге, но, по словам организаторов, такие практические навыки получат все добровольцы Свердловской области.