В выходные в центре Екатеринбурга пройдет ярмарка

Ярмарка пройдет 31 октября и 1 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционная ярмарка выходного дня пройдет в предстоящие выходные, 31 октября и 1 ноября 2020 года, на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Посетители могут приобрести фермерские продукты, приготовленные по специальным рецептам. Гостям предложат национальные блюда русской, татарской и других кухонь. Теплую атмосферу в прохладную погоду создадут чай, кофе и глинтвейн.

На ярмарке будут продавать теплые вещи, что актуально с наступлением уральской зимы. Также продавцы представят изделия декоративно-прикладного искусства и товары для дома. Торговые ряды будут открыты с 9:00 до 17:00.

Автомобильная парковка, действующая на территории площади 1905 года, закроется с 23:00 30 октября до 19:00 1 ноября. Однако организаторы обещают наличие парковочных мест для тех покупателей, которые приезжают в центр города на личном автомобиле, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.

Напоминаем о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию на любых мероприятиях с массовым пребыванием горожан.