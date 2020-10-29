В детских лагерях Нижнего Тагила отменили осенние смены

Осенние каникулы лучше провсти дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских лагерях Нижнего Тагила отменили смены во время осенних каникул из-за второй волны коронавируса. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Городской штаб по борьбе с коронавирусом принял такое решение, чтобы не допустить распространения COVID-19 среди школьников. Деньги за оплаченные путевки родителям вернут в ближайшее время.

Учреждения, отвечающие за возврат денег, сами связываются с родителями и информируют об отмене смен и способе возврата потраченных ранее денежных средств.