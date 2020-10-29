В свердловской полиции напомнили, как отличить фальшивые деньги от подлинных

Мошенники чаще всего подделывают с купюры достоинством тысяча и пять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по-прежнему актуальной остается проблема сбыта поддельных денег достоинством в одну и пять тысяч рублей. Поэтому сотрудники полиции решили вновь напомнить уральцам, как отличить фальшивые деньги от подлинных. Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, специалисты МВД разработали специальную памятку. По ней можно научиться отличать фальшивые деньги от подлинных и обезопасить себя от злоумышленников.

Фото: В.Н. Горелых

- Представители МВД призывают внимательно изучить описанные характеристики и поделиться ими со своими родными, друзьями и знакомыми, - отметил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области просят тех, кто имеет информацию о гражданах, которые могут иметь отношение к производству и незаконному обороту поддельных денег, проинформировать по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61. Предоставить информацию можно в том числе конфиденциально.