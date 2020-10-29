«Юль, штаны дурной тон»: Михалкова похвасталась осиной талией, а ее затравили в соцсетях

Фото: соцсети

Юлия Михалкова обладательница стройной фигуры, и в соцсетях звезда часто хвастается своими точенными формами тела. В этот раз бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» похвасталась новыми джинсами, которые подчеркивали ее осиную талию. При этом под фото юмористка рассуждала, как отвечать на «непрошенные советы». Наверно Михалкова предвидела негодование хейтеров.

- Я каждый день получаю сотни непрошенных советов. Темы стандартные: как мне жить, кого любить, что надевать. Но, я отношусь к этому спокойно. Во-первых, сердиться на каждого – жизни не хватит. Во-вторых, считаю, что мне дают советы из добрых побуждений, проявляют ко мне внимание. А внимание – всегда приятно! Поэтому лучший ответ на непрошенный совет – это слово «спасибо», - пишет Юлия на странице в Instagram.

На фото девушка красуется в откровенных джинсах, с открытым животом. Сразу после публикации Михалкова волну гневных комментариев.

- Юль, штаны-дурной тон, - пишет один пользователь.

- Джинсы которые хочется рвать на лоскутки, - отвечает другой фанат Михалковой.