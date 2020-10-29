В Екатеринбурге парню в довесок к гражданству РФ дали штраф за уклонение от службы в армии

За отказ от службы в армии парню дали штраф в 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой парень получил штраф в 50 тысяч рублей за уклонение от службы в армии.

Год назад парень, ранее проживавший на территории одной из бывших советских республик, получил гражданство РФ и переехал в Свердловскую область, где устроился на работу водителем.

На прежней родине молодой человек был признан негодным для службы в армии, но в России его поставили на воинский учет и 15 июня 2020 года прислали повестку о необходимости прохождения службы в армии. Об этом пишет паблик «Лампа».

Парень не стал обращать внимание на повестку, проигнорировав документ. В итоге ему назначили штраф в 50 тысяч рублей.