Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Урале взыскали алименты с мужчины, который умер два года назад

За это время он должен был выплатить сыну более 500 тысяч рублей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Городская прокуратура через суд добилась взыскания по алиментам через квартиру мужчину, его сын стал законным наследником недвижимости

Городская прокуратура через суд добилась взыскания по алиментам через квартиру мужчину, его сын стал законным наследником недвижимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде прокуратура защитила права мальчика, которого бросил отец. В 2009 году мужчина ушел из семьи и платил 25% от своего дохода в пользу сына. Но два года назад отец ребенка скончался, а долг по алиментам превысил полмиллиона рублей.

- За данным гражданином на праве единоличной собственности имелось недвижимое имущество в виде квартиры. Иного имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание, не имелось. Наследники, которые бы вступили в наследство после его смерти, отсутствовали, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Городская прокуратура через суд добилась взыскания по алиментам через квартиру мужчину, его сын стал законным наследником недвижимости.

- После смерти гражданина в пользу малолетнего ребенка взыскана задолженность по алиментам в размере 515 тысяч рублей, - добавили в надзорном ведомстве.