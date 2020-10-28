Городская прокуратура через суд добилась взыскания по алиментам через квартиру мужчину, его сын стал законным наследником недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде прокуратура защитила права мальчика, которого бросил отец. В 2009 году мужчина ушел из семьи и платил 25% от своего дохода в пользу сына. Но два года назад отец ребенка скончался, а долг по алиментам превысил полмиллиона рублей.

- За данным гражданином на праве единоличной собственности имелось недвижимое имущество в виде квартиры. Иного имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание, не имелось. Наследники, которые бы вступили в наследство после его смерти, отсутствовали, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Городская прокуратура через суд добилась взыскания по алиментам через квартиру мужчину, его сын стал законным наследником недвижимости.

- После смерти гражданина в пользу малолетнего ребенка взыскана задолженность по алиментам в размере 515 тысяч рублей, - добавили в надзорном ведомстве.