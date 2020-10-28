На Урале завершены поиски пропавшего водителя эвакуатора

Эвакуатор, на котором уехал Мельцов Вадим Фото: Инцидент Екатеринбург

Сотрудники полиции нашли водителя эвакуатора «Isuzu» пропавшего вчера вечером по дороге в Полевской. Мельцов Вадим выехал из Екатеринбурга утром, но до пункта назначения не доехал и перестал отвечать на звонки. На его поиски отправились сотрудники полиции.

- Сотрудники уголовного розыска, связались с родными водителя. При помощи геолокации установили место, откуда он последний раз выходил на связь - сельская местность в 14 километрах от Полевского. Екатеринбургские полицейские связались с местными правоохранителями и передали им имеющуюся информацию, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого к поискам подключились сотрудники ГИБДД Полевского. Они нашли следы автомобиля пропавшего, которые вели по грунтовой дороге в лес. Обследовав местность, около трех часов ночи инспекторы нашли мужчину. Оказалось, что эвакуатор застрял в болотистой местности, когда Мельцов Вадим решил сократить путь до Полевского по лесу. Когда машина увязла, мужчина обнаружил, что у него сел телефон и кончился бензин.

- Не туда свернул, застрял, не мог выехать. Жив, здоров, связь не ловила. Спасибо всем неравнодушным, - рассказала родственница Вадима Мельцова группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург.

Сотрудники ГИБДД отогрели замерзшего мужчину в патрульном автомобиле и вызвали из ближайшего населенного пункта трактор. Чтобы достать из грязи застрявший эвакуатор.