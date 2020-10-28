В Екатеринбурге приставы закрыли газозаправочную станцию, накопившую долги

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге владелец газозаправочной станции на Студенческой, 1 накопил долги и по решению суда должен был приостановить деятельность. Но, не смотря на это он продолжил работать. Тогда к нему нагрянули приставы.

- В Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист, выданный по иску прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о наложении запрета на осуществление деятельности газозаправочной станции на земельном участке по улице Студенческой, 1, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Ранее на должника завели исполнительное производство. О мерах принудительного исполнения, в случае если решение суда не будет исполнено в добровольном порядке в установленный срок владельца станции предупредили. Однако по истечении срока, выяснилось, что добровольно должник закрывать организацию не стал. В итоге приставы закрыли ее принудительно, опечатав заправочную колонку и трубу.