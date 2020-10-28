Евгений Куйвашев призвал не водить школьников на экскурсии во время каникул

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания оперативного штаба призвал отказаться от организованных экскурсий для школьников на время каникул.

- Прошу во время этих школьных каникул воздержаться от проведения очных экскурсий и каких-либо поездок организованными группами. Текущая эпидситуация не способствует таким видам досуга, - сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того глава региона попросил глав муниципалитетов и директоров учебных заведений эффективно распорядится временем пока школьнив нет в помещениях и поручил полностью продезинфицировать школьные помещения. Также губернатор рекомендовал по необходимости подготовить техническую базу для ведения дистанционных форм обучения. Но, при этом добавил, что пока переводить школы на дистант не собираются.

Евгений Куйвашев напомнил, что школам рекомендовано продлить каникулы еще на неделю, а профессиональным учебным заведениями и вузам – перейти на использование дистанционных образовательных технологий. Вчера стало известно, что с понедельника на дистант переводит студентов Уральский федеральный университет.