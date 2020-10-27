Свердловский депутат Госдумы займется газификацией России

Дмитрий Ионин будет заниматься вопросами энергетики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин 27 октября избран на должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.

- По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого прибавить активности в работе. Много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов, - говорит Дмитрий Ионин.

По словам свердловского депутата, есть поручение президента по усилению темпов газификации без привлечения дополнительных средств населения.

- В этом вопросе очень важна не только политическая воля, но и техническая реализация. В том числе в части законотворчества. Надуюсь, что буду в этом вопросе полезен для богатой природным газом страны, где треть населения не имеет к нему доступа, - резюмирует Дмитрий Ионин.

По словам парламентария, есть еще несколько направлений в сфере энергетики, к которым он намерен подключиться.