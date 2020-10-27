На Урале власти хотят запретить работу баров по ночам, но не везде

Заведения общепита будут работать до 23 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области намерено временно запретить работу кафе, баров и ресторанов с 23 до 6 часов. Эта мера профилактики коронавируса ранее была озвучена на федеральном уровне, поэтому вопрос сейчас прорабатывается на уровне региона.

Но закроют не все учреждения общепита.

- В эту категорию не попадут места общепита в районе аэропорта, а также всех вокзалов. По остальным заведениям – будем решать, - заявил на брифинге оперативного штаба региона заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, в области фиксируется небольшой ежедневный прирост заболевших коронавирусом. Радует, что растет число выздоровлений.

- Сейчас самое главное – держать необходимый запас коечного фонда. Он держится. Ежедневно 1,5 тысячи коек мы держим в запасе, - подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области.