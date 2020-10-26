В Серовской больнице установили самую мощную кислородную станцию для пациентов с коронавирусом

Фото: Минздрав Свердловской области

Территориальный центр медицины катастроф передал в Серовскую городскую больницу кислородную станцию «ПроВита-1000». Об этом рассказали в региональном минздраве. Установка позволит оказывать медицинскую помощь пациентам с пневмониями, подозрениями или уже с подтвердившимся коронавирусом, которые нуждаются в бесперебойной кислородной поддержке.

В минздраве отметили, что потребность в большем количестве кислорода в больнице возросла после перепрофилирвоания несколько отделений медцчреждения под инфекционный госпиталь, когда для пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом увеличили количество коек - с 40 до 255. Кроме того Серовская городская больница обслуживает пять городских округов: Серовский, Сосьвинский, Гаринский, Верхотурский и Новолялинский, что еще больше увеличивает ее нагрузку.

Новый установленный кислородный концентратор позволит круглосуточно осуществлять подачу кислорода дополнительно на 160 мест. Всего же мощности концентратора позволяют осуществить одномоментное снабжение кислородом 500 мест.

- Новое оборудование позволит не только иметь резерв кислорода, поставлять его в нужном объеме во все уже укомплектованные кислородной разводкой палаты, но и подключить к снабжению кислородом другие отделения стационара, - рассказали в минздраве.

В ведомстве также отметили, что станция подобной мощности единственная в Свердловской области. Всего в регионе в текущем году новые кислородные станции были установлены в 20 больницах.