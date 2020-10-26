Нужно ли переболевшим коронавирусом носить маску: отвечает ученый-эпидемиолог

Переболевшим коронавирусом тоже необходимо носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета Виктор Романенко в интервью опубликованном на сайте информационного портала региона рассказал, почему переболевшим коронавирусом нужно носить маску. По его словам, сам факт, что человек переболел, ничего не гарантирует.

- Мы уже много знаем и о самом вирусе, и об иммунитете против него, но не до конца и не всё. Поэтому длительность иммунитета с точки зрения доказательной медицины на сегодняшний день еще не изучена. Изучена только на этапе трех-шести месяцев. Дальше еще не проверяли, - рассказал Виктор Романенко. - Априори можно утверждать, что постинфекционный иммунитет против любого вирусного заболевания будет держаться не меньше года. Поэтому многие, кто переболел коронавирусом, считают, что им можно не носить маски. Но это в корне неправильно.

Также он отметил, что все переболевшие все равно должны соблюдать меры безопасности. По его словам среди выздоровевших всегда будет 10-15% тех, у кого не выработались антитела или не достигли защитного уровня. Доктор медицинских наук добавил, что уже полностью выздоровевший человек долгое время может оставаться носителем. Так, переболев коронавирусом, можно оставаться заразным от нескольких дней до нескольких месяцев.

- Человек переболел, у него уже второй отрицательный тест, но он может продолжать быть носителем. К тому же, чувствительность тестов не стопроцентная. В этом случае переболевший, надевая маску, снова защищает окружающих, - отметил Виктор Романенко.

Кроме того, Виктор Романенко напомнил, что даже если человек переносит коронавирус бессимптомно, он все равно заразен. Поэтому маску нужно носить, даже если контактируете со здоровым с виду человеком.