В Свердловской области в этом году к интернету подключили 528 социально значимых объектов

Доступ к интернету и различным онлайн-сервисам приобрел особое значение в период распространения коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Свердловской области к интернету подключили 528 социально значимых объектов. Среди подключенных учреждений – органы местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, отделения Росгвардии, пункты полиции.

- Региональный проект «Информационная инфраструктура» как региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика РФ» в Свердловской области стартовал в 2019 году. Всего в него вошли 1650 социально значимых объекта, расположенных в 563 населенных пунктах региона. На данный момент уже 957 из них подключены к сети интернет. До конца 2021 года доступ в сеть появится еще в 693 организациях. Наша задача – провести интернет во все отдаленные территории, к каждому социальному объекту, - рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Он подчеркнул, доступ к сети интернет и различным онлайн-сервисам приобрел особое значение в период распространения коронавирусной инфекции. У отдаленных медицинских учреждений появилась возможность дистанционной записи пациентов на прием, организации телемедицинских консультаций с коллегами из областных и федеральных клиник. Учителя смогли проводить уроки в онлайн-формате. Доступ к интернету в 2020 году получили 295 свердловских школ и других общеобразовательных учреждений.

Всего за 2020 год в рамках программы компания построила более 350 километров волоконно-оптических линий связи. Самая длинная оптическая трасса в 2020 году была построена до деревни Верх-Тиса в Ачитском городском округе, ее протяженность составляет 16,5 километра. Также среди рекордсменов старинное уральское село Курки Артинского городского округа, основанное в 1675 году. Чтобы подключить к интернету Куркинскую общеобразовательную школу потребовалось построить 14,5 километра оптических линий связи.