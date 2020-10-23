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Коронавирус Covid-19

Уральцы, вернувшиеся из-за границы и не сдавшие вовремя тест на коронавирус, заплатят больше 250 тысяч

Штраф получили 24 человека
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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24 человека, "забывшие" про тесты на коронавирус, заплатят крупные штрафы

24 человека, "забывшие" про тесты на коронавирус, заплатят крупные штрафы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа по 23 октября в Свердловскую область из-за границы приехали 35 127 человек. Все они в течение трех дней со дня прибытия должны были пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. Это правило обозначено в постановлении главного санитарного врача. Но некоторые решили отложить тестирование, не смотря на закон.

- 978 граждан не прошли обследование в установленный законом срок: в отношении 351 человека уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды), - рассказали в Роспотребнадзоре.

627 свердловчанам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. Сейчас судами Свердловской области наложено 24 штрафа на общую сумму 253 500 рублей.

Отметим, что 34 149 человек проявили себя как сознательные граждане и вовремя сдали тесты и отправили уведомления о полученных результатах. В Роспотребнадзоре отметили, что у 397 человек результат тестирования оказался положительным.