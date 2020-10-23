Аркадий Чернецкий предложил новый маршрут для второй ветки метро в Екатеринбурге

Аркадий Чернецкий уверен, что за вторую ветку метро город продолжит бороться. Фото: Константин Пудов

В 2019 году после высказывания президента Владимира Путина стало ясно, что вторая ветка метрополитена Екатеринбургу нужна. Обычно слова главы государства являются руководством к действию для чиновников федерального правительства, на что и надеялись свердловские руководители.

Однако события 2020 году потребовали огромных незапланированных расходов из бюджета, поэтому новые программы развития в стране были на время остановлены.

- В ближайшие пару лет рассчитывать на то, что федеральный бюджет активно включится в решение проблемы строительства метро в Екатеринбурге, не стоит. Но та работа, которая в городе и области ведется по этому вопросу, не должна прекращаться, - рассказывает Аркадий Чернецкий «КП-Екатеринбург». – Поэтому мы должны определиться с маршрутом второй ветки метро.

По словам первого мэра современного Екатеринбурга, сегодня для ВИЗ-Правобережного метро не так актуально как, скажем, для микрорайона Академический.

- Наиболее серьезный транспортный поток формируется сегодня не в западной части города – из района ВИЗ-Правобережный, а с Юго-Запада, с Академического и так далее. Поэтому, пока до серьезного проектирования дело не дошло, нужно учитывать, в том числе и экономическую составляющую этого проекта. И делать ту трассу, на которой можно обеспечить максимальный экономический эффект и наиболее скорую окупаемость, - говорит Аркадий Чернецкий.

Политик убежден, что вторая линия метрополитена в Екатеринбурге будет построена. Пандемия, финансирование антикризисных мер, конечно, временно отодвинули возможность получения федеральных средств на строительство нашей подземки.

- Мы продолжим доказывать необходимость этого проекта, как только победим коронавирус и восстановим экономику, - заключил Аркадий Чернецкий.