Не переводите деньги по настоятельному совету неизвестных людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинству из жителей Свердловской области хоть раз звонили мошенники, которые пытались убедить человека перевести им деньги. Кто-то на эти уловки поддается, теряя сотни тысяч, а то и миллионы рублей, потому что ловушки преступников, представляющихся работниками банков, с каждым разом становятся изощреннее.

- Месяц назад мне позвонила девушка, представилась руководителем финансового отдела одного из банков, где у меня есть зарплатная карта. Она сказала, что у банка для меня есть выгодное предложение по кредиту, который мне уже одобрен, - рассказывает в эфире телеканала ОТВ житель Екатеринбурга Виктор Тимофеев. – Далее она предложила мне скачать два приложения. Одно из них позволяло дистанционно управлять моим телефоном.

По словам мужчины, сначала на его кредитный счет поступила сумма в 1 миллион 330 тысяч рублей, которая сразу же была переведена на зарплатный счет. После этого девушка перезвонила и сказала, что деньги нужно перевести на специальный счет, чтобы защитить сумму от мошенников. Когда Владимир сделал это, деньги пропали.

Теперь с учетом процентов горожанин должен банку 1 миллион 740 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в банк, но там только развели руками, а также обратился в полицию. Но оттуда спустя месяц ответа до сих пор не было.

Прежде чем переводить деньги - позвоните в банк по официальному номеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать в такой ситуации? Как себя вести, когда звонят мошенники? И как защитить свои деньги, чтобы не подарить их мошенникам?

По полицейским сводкам, каждый день в Екатеринбурге происходит 3-4 подобных случая. И это только те случаи, о которых заявляют горожане.

- В этой ситуации перед выдачей кредита банк должен был ознакомить Виктора с договором, в котором прописан пункт: является ли персональный код электронной подписью. Если данный пункт не прописан, то действия в отношении потерпевшего можно обжаловать в суде, - рассказывает в эфире телеканала следователь по расследованию интернет-мошенничеств УМВД по Екатеринбургу Алексей Иванов.

По его словам, иногда деньги получается вернуть, но на это уходит несколько месяцев. И не факт, что вопрос получится решить положительно.

- Последний такой случай произошел недавно – за 3-4 месяц распутали сеть, выяснили, где деньги, банк их успел заморозить и удалось вернуть, - говорит Иванов.

Научный руководитель регионального центра финансовой грамотности Максим Марамыгин рассказал, как сберечь свои деньги.

- Никаких действий по входящему звонку. Если вам звонят, неважно вам говорят. Спросите фамилию человека и скажите, что сами перезвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с этим специалистом. Какие-то действия с деньгами на счете можно совершать только, когда вы сами звоните в банк по официальному номеру, - рассказывает Максим Марамыгин.

Кто чаще всего попадается на уловки телефонных мошенников?

-Это пенсионеры и люди с небольшим жизненным опытом. Это первая категория. Вторая категория - это занятые люди, которых неожиданно отвлекают от работы, они отвечают по телефону по инерции, попадают в колею и следуют советами мошенников, - рассказывает практикующий психоаналитик Надежды Власова.

Главный же совет такой – никогда не совершайте каких-либо действий, слушая человека по телефону.