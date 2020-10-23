Вас заметет: на Свердловскую область надвигаются сильные ветра и мокрый снег

Спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным синоптиков завтра, 24 октября, в Свердловской области ожидаются сильные ветра с порывами до 17 м/сек, мокрый снег и гололедица на дорогах. В связи с этим спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение и напомнили о правилах безопасности.

Водителям нужно быть максимально осторожными на дороге и учитывать погодные условия, соблюдать ПДД.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и быть аккуратными. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Дело в том, что свободные руки помогут сохранить равновесие и избежать падения. Обувь следует подобрать с нескользящей подошвой.

Во время непогоды не стоит работать на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.